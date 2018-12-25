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حوادث

مصدر قضائي يكشف الفارق بين حقوق المرأة المطلقة والحاضنة والمختلعة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:00 ص
المرأة المطلقة -
المرأة المطلقة - ارشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
تدور أسئلة كثيرة حول الفارق بين حقوق كل من المرأة "المطلقة والحاضنة والمختلعة"، وهي الحالات الثلاثة للمرأة في حالة انفصالها عن زوجها.

وكشف مصدر قضائي لـ "صدى البلد" الفارق بين الثلاث حالات كالآتي..

- تتضمن حقوق المرأة المختلعة، بأنه ليس لها الحق في الحصول علي نفقة المتعة وكذلك نفقة العدة ومؤخر الصداق، لا سيما ردها لمقدم الصداق، ويحق لها بحضانة أولادها، كما يحق لها قائمة المنقولات.

- أما حقوق المطلقة، فهي تحصل علي مؤخر الصداق وفقا لما هو ثابت في عقد الزواج، ونفقة العدة والتي تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية، ونفقة المتعة والتي تقدر بنفقة من سنتين "حد أدني" إلي 5 سنوات "حد أقصي" من النفقة الشهرية، بالإضافة لحقها في قائمة المنقولات.

- وبالنسبة لحقوق الحاضنة، فهي حقوق تنسب للحالتين السابقتين في حالة وجود أطفال، حيث يتم تمكينها من مسكن الزوجية بصفتها حاضنة، أو توفير أجر لمسكن لها، بالاضافة لأجر الرضاعة والحضانة، ونفقة الصغار ومصروفات المدارس، ومصروفات كسوة الصيف والشتاء للصغار.

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