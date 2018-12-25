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محافظات

مستقبل وطن المنيا يطلق مبادرة إحنا معاك لرفع القمامة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:04 ص
مستقبل وطن المنيا
مستقبل وطن المنيا يطلق مبادرة احنا معاك لرفع القمامة
ايمن رياض
انطلقت فاعليات المبادرة المجتمعية "احنا معاك لرفع القمامة" بمراكز سمالوط وملوى ومغاغة شمال المنيا، والتى تهدف إلى المساهمة فى القضاء على ظاهرة القمامة المتراكمة، والعمل على تجميلها بمشاركة شباب وأعضاء وقيادات الحزب بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والأقسام.

وأكد وليد عبد القوى، أمين تنظيم الحزب، أن هذه المبادرة تهدف الى تعديل بعض السلوكيات السلبية ومنها إلقاء القمامة في غير أماكنها، وتوجيه رسالة للمواطنين بأن التغيير للأفضل قائم ولكن علينا البدء بأنفسنا، وضرورة الالتزام بإلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها؛ حرصًا على سلامتهم والحفاظ على المنظر الجمالى.

وأوضح أن هذه المبادرة سوف يتم تنفيذها في جميع مراكز وقرى المحافظة.

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