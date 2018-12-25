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منوعات

اكتشاف هيكل عظمي لحصان بكامل هيئته داخل قصر عتيق ..صور

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 05:30 ص
صدى البلد
أحمد شريف
اكتشف علماء الآثار، هيكلًا عظميًا لحصان، لا يزال محتفظًا بحوافره، وسراجه، داخل قصر عتيق بالقرب من مدينة بومبي الإيطالية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، وصف علماء الآثار الاكتشاف الجديد، بأنه "ذات أهمية نادرة".

ويعتقد أن المبنى كان يقع في إحدى ضواحي المدينة الشهيرة، ويعود إلى ضابط عسكري رفيع المستوى خلال العصور الرومانية القديمة.

وكان قد تم العثور على بقايا الحصان بجوار هياكل عظمية أخرى للخيول.

وقال ماسيمو أوسانا، رئيس حديقة بومبي الأثرية، إن الحصان قد وصل إلى "نهاية شرسة ورهيبة" لكنه كان مع ذلك محفوظًا بشكل جيد.

وأضاف أن الحيوان ربما يكون قد اختنق بسبب الرماد أو الأبخرة المغلية من سحابة رماد مندلعة من جبل فيزوف البركاني.

وأوضح العلماء، أن هناك انفجارًا بركانيًا هائلًا وقع في إيطاليا عام 79 بعد الميلاد، أسفر عن موت الآلاف من السكان.

وأفاد العلماء بأنه خلال انفجار البركان، كان السكان يستخدمون الخيول في محاولات يائسة للفرار من الحمم البركانية، لكن الآلاف منهم لقوا مصرعهم خلال ثورانه بشكل عنيف.

اكتشاف هيكل عظمي لحصان بكامل هيئته داخل قصر عتيق ..صور
اكتشاف هيكل عظمي لحصان بكامل هيئته داخل قصر عتيق ..صور
اكتشاف هيكل عظمي لحصان بكامل هيئته داخل قصر عتيق ..صور

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