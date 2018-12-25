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مرأة

هنا شيحة ترتدي فستان الزفاف للمرة الثانية في حضور السيسي.. صورة وفيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:24 ص
صدى البلد
آية التيجي
نشرت الفنانة هنا شيحة صورة لها هي وزوجها الفنان أحمد فلوكس، عبر "إنستجرام"، وهي ترتدي فستان زفافها.

الصورة جاءت خلال مشاركتهما باحتفالية "حب الوطن نعمة" لذوي الإعاقة، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قيادات الدولة، والوزراء، حيث ارتدت وزوجها ملابس الزفاف.

وعبرت عن مدى فرحتها بهذا اليوم، معلقة على صورتها: "بجد حسّيت إن يوم فرحي كان النهاردة، عمري ما كنت أتخيل إن فرحي يكون مع ناس بالقدرات دي وبالقلوب دي ، حسيتهم بكل حواسي شكرا بجد، مبسوطة أني كنت موجوده في الاحتفالية حب الوطن نعمة".

وارتدت "هنا" فستان الزفاف، حيث كان مزينا بالورد من على الاكتاف، وتركت شعرها منسدلا، مع وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختيار إكسسوارات تتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
هنا شيحة ترتدي فستان الزفاف للمرة الثانية في حضور السيسي.. صورة وفيديو
هنا شيحة ترتدي فستان الزفاف للمرة الثانية في حضور السيسي.. صورة وفيديو
هنا شيحة ترتدي فستان الزفاف للمرة الثانية في حضور السيسي.. صورة وفيديو

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