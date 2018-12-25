توزيع شهادات أمان علي العمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، يرافقه حسن حمدان أبو درب مدير عام القوى العاملة ، بتوزيع (شهادات أمان) على عدد من العمالة الغير منتظمة فى شمال سيناء.





وأكد حسن حمدان أبو درب مدير عام القوى العاملة بشمال سيناء أن تلك الشهادات يتم توزيعها على العمالة غير المنتظمة طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإيجاد دخل لهم ولأسرهم فى ظل ظروف العمل غير المنتظم.





وأضاف محمد زكى عبد المجيد مدير إدارة العمالة الغير منتظمة بمديرية القوى العاملة أن قيمة الشهادة ٥٠٠ جنيه تحملتها الإدارة لصالح العاملين فى عدد من الشركات ، مشيرا الى أن مدتها ٦ سنوات ، وتجدد تلقائيا لثلاث مرات ، ويتم صرف فائدة عنها قيمتها ١٦% سنويا ، وأنه فى حالة الوفاة يصرف ورثة المنتفع مبلغ ١٠ آلاف جنيها.



