انطلاق فعاليات حملة رسول الإنسانية في شمال سيناء

أطلقت مديرية أوقاف شمال سيناء فعاليات حملة (مكارم الأخلاق) التى دعا إليها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبدأت أمس تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وباشراف الشيخ محمد سعد العش مدير عام أوقاف شمال سيناء.
وأوضح الشيخ محمد سعد العش مدير عام الأوقاف والمشرف على الحملة أنه تم بدء الحملة اعتبارا من اليوم عن طريق القوافل الدعوية والندوات الدينية بمشاركة الأئمة ومشايخ الأوقاف ، وذلك فى عدد من المساجد على مستوى المحافظة ، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 60 أمسية عن طريق القوافل الدعوية بهدف بث مكارم الأخلاق.