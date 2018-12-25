انطلاق فعاليات حملة رسول الإنسانية في شمال سيناء

أطلقت مديرية أوقاف شمال سيناء فعاليات حملة (مكارم الأخلاق) التى دعا إليها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبدأت أمس تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وباشراف الشيخ محمد سعد العش مدير عام أوقاف شمال سيناء.



