شاهد.. تراشق بين أردوغان ونتنياهو باللغة العربية

أذاعت فضائية "العربية"، تقريرًا؛ يظهر التراشق الذي حدث بيع أردوغان ونتنياهو بـ"اللغة العربية".





وأشار التقرير، إلى أن هناك تراشقًا رفيع المستوى وبالتغريدات على "تويتر" وقع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وحظي التراشق بين "رجب" و"بنيامين" على تفاعل كبير من المغردين العرب، خاصة بعد نشر التغريدات عبر حسابيهما الموجهين للناطقين باللغة العربية.





وأبرز التقرير أن نتنياهو، غرَّد: "أنه لن يقبل درسًا في الأخلاق من أردوغان الذي يحتل شمال قبرص وجيشه يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية"؛ ليرد أردوغان عبر "تويتر" أيضًا: "إن الفلسطينيين اليوم يتعرضون لسياسات ترهيب لا تقل عما تعرض له اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، وإن استهداف أطفال غزة وهم يلعبون كرة القدم على الشاطئ بوابل من القنابل جريمة ضد الإنسانية تمامًا مثل جريمة الهولوكوست".





وأضاف أن "نتنياهو"، عاد للتعليق، معتبرًا "أردوغان" مهووسًا بإسرائيل، منتقدًا الجيش التركي الذي يذبح الأطفال والنساء في القرى الكردية.