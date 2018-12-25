ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. تراشق بين أردوغان ونتنياهو باللغة العربية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:44 ص
صدى البلد
محمد القاضي
أذاعت فضائية "العربية"، تقريرًا؛ يظهر التراشق الذي حدث بيع أردوغان ونتنياهو بـ"اللغة العربية".

وأشار التقرير، إلى أن هناك تراشقًا رفيع المستوى وبالتغريدات على "تويتر" وقع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحظي التراشق بين "رجب" و"بنيامين" على تفاعل كبير من المغردين العرب، خاصة بعد نشر التغريدات عبر حسابيهما الموجهين للناطقين باللغة العربية.

وأبرز التقرير أن نتنياهو، غرَّد: "أنه لن يقبل درسًا في الأخلاق من أردوغان الذي يحتل شمال قبرص وجيشه يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية"؛ ليرد أردوغان عبر "تويتر" أيضًا: "إن الفلسطينيين اليوم يتعرضون لسياسات ترهيب لا تقل عما تعرض له اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، وإن استهداف أطفال غزة وهم يلعبون كرة القدم على الشاطئ بوابل من القنابل جريمة ضد الإنسانية تمامًا مثل جريمة الهولوكوست".

وأضاف أن "نتنياهو"، عاد للتعليق، معتبرًا "أردوغان" مهووسًا بإسرائيل، منتقدًا الجيش التركي الذي يذبح الأطفال والنساء في القرى الكردية.

ترشيحاتنا

سقوط نيزك ضخم في روسيا.. واتجاه لإعلان حالة الطوارئ.. فيديو

فلوكس عن زفافه أمام السيسي: يوم مش هيتنسي ولو رتبنا اللقطة دي مليون سنة مش هتطلع كده

مدحت شلبي يعتذر على الهواء لجمهور الأهلي.. تعرف على السبب

أمريكا تطارد سعوديًا تمكن من خداع الـ FBI والهروب بطريقة غامضة

خالد قنديل : ‬مصر تقود إفريقيا للمستقبل

25 ديسمبر أم 7 يناير؟.. لماذا اختلفت كنائس العالم في تاريخ الاحتفال بعيد الميلاد المجيد؟

فيديو نادر لـ ميجان ميركل وهي تحتفل بالكريسماس في عمر المراهقة

ريهام سعيد لـ المواطنين: متخلفوش كتير وتشغلوا عيالكم على تكاتك ..فيديو

عدلي القيعي يكشف تفاصيل خطاب محمود الخطيب إلى العين الإماراتي

الرئيس السيسي يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

عطل فني بشبكة فودافون في منطقة التجمع

ألقى زوجته من الدور الرابع ووقف يشرب شاى وسيجارة.. المتهم: غسلت عاري وكده كده كانت ميتة.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي بإطلالات مثيرة بآخر حفلاتها.. صور

أنيقة من يومها.. 10 صور تكشف شياكة رجاء الجداوي في عز شبابها

رئيس أكبر وحدة محلية بالمنوفية نموذج لإرادة التحدى والعطاء بلا حدود

صدى البلد يكرم الإعلامي ممدوح الشناوي.. صور

كيت VS ميجان.. اختلاف الثقافة والشخصية السر وراء التوتر بين الدوقتين

فيديو

أول مسلمة تشارك المسيحيين احتفالهم بعيد الميلاد بالترانيم: بحبها من صغري ..فيديو
صانع أحذية يرسم الابتسامة على وجوه متحدي الإعاقة ..فيديو
رجاء الجداوي تكشف سبب تأثرها بعد إشادة الرئيس السيسي ..فيديو
هنا شيحة: لو خططنا لحضور الرئيس السيسي فرحنا مستحيل كانت تحصل
فلوكس عن زفافه أمام السيسي: يوم مش هيتنسي ولو رتبنا اللقطة دي مليون سنة مش هتطلع كده

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟