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أخبار العالم

الإمارات تحسم الجدل حول ادعاء هروب الشيخة لطيفة آل مكتوم ..صور

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:17 ص
الشيخة لطيفة آل مكتوم
الشيخة لطيفة آل مكتوم
رحيم يسري
ذكرت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، الإثنين، أن الشيخة لطيفة محمد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، تعيش في منزلها مع أسرتها بدبي.

وأوضحت الخارجية الإماراتية، في بيان، أنه في يوم 21 ديسمبر 2018، قدمت بعثة الإمارات في جنيف، بيانًا حول الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم إلى مكتب الإجراءات الخاصة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يرد البيان ويدحض ادعاءات كاذبة، ويقدم أدلة على أن الشيخة لطيفة في منزلها وتعيش مع أسرتها في دبي.

وأضاف البيان، أنه "بِناءً على طلب الأسرة، ففي 15 ديسمبر 2018، التقت ماري روبنسون، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ورئيسة أيرلندا السابقة، بالشيخة لطيفة في دبي".

ونشرت الوزارة، صورًا للشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، إلى جانب الرئيسة الإيرلندية السابقة، ماري روبنسون، التي اطمأنت على أن الشيخة لطيفة تتلقى الرعاية والدعم اللازمين لها.

وكانت وسائل إعلام عديدة قد تناولت قضية الشيخة لطيفة، زاعمة أنها مختفية، وحاولت الهروب، وتعرضت لسوء معاملة، وهو ما نفاه البيان.

الإمارات تحسم الجدل حول ادعاء هروب الشيخة لطيفة آل مكتوم ..صور
الإمارات تحسم الجدل حول ادعاء هروب الشيخة لطيفة آل مكتوم ..صور
الإمارات تحسم الجدل حول ادعاء هروب الشيخة لطيفة آل مكتوم ..صور

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