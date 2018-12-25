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علي الدين هلال يكشف أسرار ثقة عبد الناصر في الزعيم الراحل أنور السادات

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:53 ص
علي الدين هلال أثناء
علي الدين هلال أثناء حواره مع صدى البلد
محمود فهمي
أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات كانت فريدة التكوين، مدللا على ذلك بالأحداث والظروف التي مر بها السادات، حيث تم طرده من الجيش وعمل كـ"تباع"، ثم عاد مرة أخرى للمؤسسة العسكرية، كما أنه كان قادرا على أن يبقى في "ظل" الزعيم جمال عبد الناصر، دون أن يختلف معه، رغم عدم قدرة بقية الضباط الأحرار على ذلك، حتى استطاع أن يكون على قدر ثقة الزعيم عبد الناصر، وأصبح في مركز نائب رئيس الجمهورية.

وأضاف "هلال" في حوار له مع "صدى البلد"، أن السادات كان قادرًا على إخفاء مشاعره وآراءه، مما ساهم بشكل كبير في تكوين شخصيته المتفردة، والتي خدمته أثناء رئاسته للجمهورية في التعامل مع الناس.

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن السادات كان سابقًا لعصره، وقراراته لا زالت مؤثرة إلى الآن، وعلى رأسها إقرار السلام مع إسرائيل والتعددية الحزبية والتوجه إلى الرأسمالية.

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