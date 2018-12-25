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فن

ياسمين علي تشارك مدحت صالح حفل الكريسماس في جامعة طنطا

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:59 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تستعد المطربة الشابة ياسمين علي، لإحياء حفل غنائي كبير، برفقة المطرب مدحت صالح، يوم 3 يناير 2019، وذلك في جامعة طنطا، بحضور الطلاب.

ويحتفل مدحت صالح بأعياد الكريسماس مع طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بإحيائه حفلًا غنائيًا كبيرًا بقيادة المايسترو عمرو سليم، مساء اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء.

على صعيد آخر، يستعد مدحت صالح لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "زى ما يتقال" خلال أيام، لطرحها ضمن أغاني ألبومه الجديد مطلع 2019، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه.

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