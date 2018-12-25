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أخبار العالم

معلومات لا تعرفها عن شاهرودي رأس حربة إيران لتصدير ثورتها

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:57 ص
علي خامنئي والخميني
علي خامنئي والخميني وشاهرودي
حسام رضوان
توفي، مساء أمس الاثنين، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام محمود هاشمي شاهرودي بعد أن أثار الجدل في وسائل الإعلام الإيرانية، ليعلن التلفزيون الرسمي أخيرا نبأ الوفاة بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 70 عاما.

وفي تلك السطور يقدم لكم "صدى البلد" تقريرا عن تاريخ شاهرودي ودوره في السياسة الإيرانية داخليا وإقليميا.

ولد شاهرودي في الأول من سبتمبر عام 1948، بمدينة النجف العراقية، والتحق بمراحل التعليم الابتدائي والثانوي، حتى قرر دخول الحوزة العلمية في الـ16 من عمره، لدراسة العلوم الفقهية للمذهب الشيعي، حيث تتلمذ على يد عدد من مشاهير الملالي منهم روح الله الخميني ومحمد باقر الصدر (مؤسس حزب الدعوة في العراق)، حتى نال درجة الاجتهاد من قبل الصدر في الـ30 من عمره.

وسياسيا، يعد شاهرودي من المنتمين إلى التيار المعتدل، اعتقل من قبل نظام الرئيس العراقي صدام حسين عام 1974 بسبب علاقته الوثيقة بالحركة الإسلامية للصدر، وبعد إطلاق سراحه منع من السفر وممارسة أي نشاط ديني أو ثقافي داخل البلاد، حتى هرب في يناير عام 1979، بعد نجاح ثورة الخميني في إيران، والتي أثرت في الوضع السياسي في العراق لتخرج تظاهرت اتهم أنه من بين المحرضين عليها، لكنه لاذ بالفرار عائدا إلى إيران.

وبعد عودته إلى إيران، عين كوكيل عام وممثل خاص لباقر الصدر لدى الخميني، وصار داعما للمعارضة العراقية، حيث أسس جماعة العلماء المجاهدين، وشارك في تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق- أولى مظاهر تصدير الثورة للنظام الجديد آنذاك.- وتولى رئاسته لمدة 4 دورات متتالية.

ومع مرور الأعوام، صار شاهرودي واحدا من أبرز رجال الدين التابعين للنظام الإيراني، حيث قام بالعديد من الأنشطة المتعلقة بالفكر الديني والفقهي، منها مشاركته في مؤتمرات مجمع التقريب بين المذاهب الإيراني، والحوزة العلمية في قم.

وتوالت مناصب شاهرودي في هيكل النظام الإيراني، حيث أصبح عضوا في مجلس صيانة الدستور المشرف على البرلمان عام 1994، وعينه المرشد علي خامنئي عام 1999 رئيس للسلطة القضائية، وتولى هذا المنصب لمدة 10 سنوات حتى عام 2009.

كما ترأس شاهرودي الهيئة العليا لحل الخلاف وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث منذ تأسيسها عام 2011 بأمر من خامنئي. فضلا عن كونه عضوا في مجلس خبراء القيادة وصيانة الدستور أيضا. وعينه خامنئي أخيرا رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام.

ومع ازدياد المرض على المرشد الخميني الذي شارف على الـ80 من عمره، كان شاهرودي من بين أبرز المرشحين لخلافته في منصب المرشد الأعلى برفقة الرئيس الحالي حسن روحاني وحسن الخميني ابن روح الله الخميني.

وبحسب موقع "جويا نيوز" الإيراني، كان شاهرودي في آخر أيامه نباتيا بسبب المرض، وأنفق في الشهور الأخيرة بضعة ملايين من الدولارات من خزينة الدولة في ألمانيا وأفضل المستشفيات في إيران فقط لإبقائه على قيد الحياة.

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