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فن

في ذكرى ميلادها.. تفاصيل حلم لم تحققه نعيمة الصغير (نوستالجيا)

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:15 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة الصغير والتى قدمت عديدا من الأدوار الفنية التي تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية، حتى لقبها البعض بـ"شريرة السينما".

انتهى حلم نعيمة الصغير بالغناء؛ بسبب مؤامرة من إحدى زميلاتها التي شعرت بغيرة شديدة من صوتها الجميل، حيث وضعت لها مادة سامة في مشروب، وتناولته "الصغير" بالفعل، وكاد أن ينهى حياتها، وكتب الله لها عمرا جديدا، ولكن تأثرت أحبالها الصوتية، وتحول إلى الصوت "الأجش" الذي سمعناه- وما زلنا- في أدوارها التي قدمتها بالسينما.

وقدمت أكثر من 185 شخصية بالسينما، على مدار مشوارها الفني، الذي بدأته منذ عام 1948 وحتى 1991، وجسدت شخصيتها الحقيقية وهي "المونولوجست نعيمة الصغير" في فيلم "إسكندرية ليه" مع المخرج يوسف شاهين.

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