ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خبير اتصالات يكشف مواصفات هاتف المستقبل.. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:27 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد القاضي
قال المهندس مصطفي أبو جمرة، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مواصفات الهاتف المستقبلي أن استهلاك البطارية سيدوم لمدة أسبوع، وأيضًا عملية الشحن ستكون لاسلكيًا، معقبا: «الشواحن اللاسلكية هتكون موجودة في كل مكان».

وأضاف "أبو جمرة"، خلال استضافته ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «شاشة الموبايل هتكون قابلة للانحناء، وستكون ضد الكسر، حتى لو مشيت عليها عربية».

وتابع: «سيكون من السهل العثور علي الموبايل في حالة فقدانه في الأماكن المحيطة، عن طريق التحدث إليه مباشرة، وسوف يهتم بالأمور الطبية المتمثلة في قياس الضغط والسكر، ولو عندي حاجه خطيرة بتحصل؛ هيبلغ أهل صاحب الموبايل أو المستشفى».

واستطرد: «هيكون فيه رنين مغناطيسي، وممكن للشخص إنه يكشف علي نفسه من خلاله، والقدرة التخزينية ستتخطي ألف جيجا بايت (تيرا بايت)، وهيكون فيه خاصية إني ممكن أصور نفسي 3D، وممكن نتواصل مع أشخاص باعتبار إننا قاعدين مع بعض، والتواصل هيكون قريب جدا من الحقيقة».

ترشيحاتنا

سقوط نيزك ضخم في روسيا.. واتجاه لإعلان حالة الطوارئ.. فيديو

مدحت شلبي يكشف تفاصيل تعاقده مع النيل الرياضية

أمير مرتضى يكشف حقيقة ضم عبدالله السعيد وعمر خربين وأحمد حجازي في يناير

رجاء الجداوي: جملة الرئيس السيسى زينت مشواري الفني.. فيديو

ألقى زوجته من الدور الرابع ووقف يشرب شاى وسيجارة.. المتهم: غسلت عاري وكده كده كانت ميتة.. فيديو وصور

كلوب: سبب وحيد يجعلنا ندخل سوق الانتقالات الشتوية

عمرو أديب معلقا على تكريم الرئيس السيسي للفنانة رجاء الجداوي: ليا الشرف أني بشتغل معاها

تعليق ناري من عمرو أديب على اهتمام ليفربول بضم لاعب إسرائيلي

شاهد .. بوعزيزي جديد في تونس.. مصور صحفي يشعل النار في نفسه

رجاء الجداوي تكشف سبب تأثرها بعد إشادة الرئيس السيسي ..فيديو

صندوق 19.. فكرة جديدة ترفع عنك حرج الاقتراض من الغير

صانع أحذية يرسم الابتسامة على وجوه متحدي الإعاقة ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي بإطلالات مثيرة بآخر حفلاتها.. صور

أنيقة من يومها.. 10 صور تكشف شياكة رجاء الجداوي في عز شبابها

رئيس أكبر وحدة محلية بالمنوفية نموذج لإرادة التحدى والعطاء بلا حدود

صدى البلد يكرم الإعلامي ممدوح الشناوي.. صور

كيت VS ميجان.. اختلاف الثقافة والشخصية السر وراء التوتر بين الدوقتين

فيديو

أول مسلمة تشارك المسيحيين احتفالهم بعيد الميلاد بالترانيم: بحبها من صغري ..فيديو
صانع أحذية يرسم الابتسامة على وجوه متحدي الإعاقة ..فيديو
رجاء الجداوي تكشف سبب تأثرها بعد إشادة الرئيس السيسي ..فيديو
هنا شيحة: لو خططنا لحضور الرئيس السيسي فرحنا مستحيل كانت تحصل
فلوكس عن زفافه أمام السيسي: يوم مش هيتنسي ولو رتبنا اللقطة دي مليون سنة مش هتطلع كده

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟