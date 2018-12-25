خبير اتصالات يكشف مواصفات هاتف المستقبل.. فيديو

قال المهندس مصطفي أبو جمرة، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مواصفات الهاتف المستقبلي أن استهلاك البطارية سيدوم لمدة أسبوع، وأيضًا عملية الشحن ستكون لاسلكيًا، معقبا: «الشواحن اللاسلكية هتكون موجودة في كل مكان».





وأضاف "أبو جمرة"، خلال استضافته ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «شاشة الموبايل هتكون قابلة للانحناء، وستكون ضد الكسر، حتى لو مشيت عليها عربية».





وتابع: «سيكون من السهل العثور علي الموبايل في حالة فقدانه في الأماكن المحيطة، عن طريق التحدث إليه مباشرة، وسوف يهتم بالأمور الطبية المتمثلة في قياس الضغط والسكر، ولو عندي حاجه خطيرة بتحصل؛ هيبلغ أهل صاحب الموبايل أو المستشفى».



