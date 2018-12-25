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فن

في عيد ميلاده.. 5 معلومات لا تعرفها عن مخرج الناظر شريف عرفة (نوستالجيا)

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:47 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يوافق اليوم، الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر، عيد ميلاد المخرج شريف عرفة الذى قدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة، والتى تعد علامة فى تاريخ السينما.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عنه:

-ولد في 25 ديسمبر 1960 وتخرج في المعهد العالي للسينما في عام 1982، وهو ابن المخرج سعد عرفة والشقيق الأكبر للمخرج عمرو عرفة.

-أخرج شريف عرفة العديد من الأفلام السينمائية المهمة في تاريخ السينما المصرية مثل "طيور الظلام" و"الناظر" و"مافيا" و"حليم".

-عمل مع كبار النجوم منذ بداياته الفنية مثل سعاد حسني وأحمد زكي وعادل إمام، كذلك قام باكتشاف وتقديم العديد من الوجوه السينمائية الشابة المعروفة مثل علاء ولي الدين ومحمد هنيدي ومنى زكي ومحمد سعد ونور وأحمد حلمي وهيثم أحمد زكي وغيرهم الكثيرين.

-أنتج العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية مثل فيلم "حليم" ومسلسلي "تامر وشوقية" و"لحظات حرجة" وبرنامج "الناس وأنا"، وذلك من خلال شركة الإنتاج الخاصة به "بارتنر برو".

- أخرج العديد من الإعلانات التليفزيونية لعدد من المنتجات والشركات.

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