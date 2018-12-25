عامر حسين: مباراة الأهلي والدراويش في الدور الثاني بالإسماعيلية ..فيديو

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز بالدور الثاني ستُقام في الإسماعيلية.





وقال " حسين"، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد"، "من قال أن مباراة الأهلي والإسماعيلي لن تقام بالإسماعيلية، عقب عام 2011، والأمن يرفض ذهاب الأهلي إلى محافظة الإسماعيلية؛ ومن أجل توفير مبدأ تكافؤ الفرص كنا نقيم مباراتي الدوري في برج العرب؛ رغم أنه من الممكن أن أطالب الدراويش بإيجاد موافقة أمنية على الملعب، ويخوض الأهلي مباراته بشكل طبيعي في مصر".





وأضاف "ثروت سويلم أكد لي في بداية الموسم أن الأمن وافق على إقامة مباراة الدور الثاني في الإسماعيلية ولذلك مباراة الذهاب أقيمت في القاهرة".