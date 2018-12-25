اتحاد الإعاقات الذهنية: الرئيس يعامل ذوي القدرات كـ أب ..فيديو

قالت أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية، إن احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كانت إنسانية وتلقائية بشكل كبير.





وأضافت "مبدي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "أون إي"، أن "ذوي القدرات الخاصة لهم إمكانيات وقدرات مختلفة ولازم نحترمها، فالرئيس السيسي كان يتعامل معهم كأب وإنسان".





وتابعت: "كانت هناك حالة من التلقائية والسلام والحب والمودة المتبادلة بين الرئيس ومتحدي الإعاقة، والاحتفالية راقية، أظهرت مهارة المشاركين فيها من متحدي الإعاقة".