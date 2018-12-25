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أخبار العالم

الأردن يكشف حقيقة احتجاز مسئولين كبار بسبب شجار في الشارع

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشفت الحكومة الأردنية، حقيقة ما تردد من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول حدوث شجار بين مواطنين، ورئيس الديوان الملكي الأردني ومعه وزير النقل، وهو الأمر الذي جعل بعض رواد المواقع يزعمون أن السلطات ألقت القبض على المسئولين. 

وقالت الحكومة الأردنية، عبر موقع "حقك تعرف"، الذي أنشأته مؤخرًا؛ لكشف الشائعات بحق أداء الحكومة، إن الفيديو الذي يزعم مروجوه حدوث احتكاك وخلاف، صُوِّر بعد مغادرة رئيس الديوان الملكي ووزير النقل وبقية المسئولين لحفل افتتاح مبنى حكومي وسط مدينة الطفيلة، جنوب المملكة.

ونفى الموقع "حصول أي احتكاك خلال افتتاح المبنى"، حيث تم في أجواء طبيعية.

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