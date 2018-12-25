الجبلاية توضح أزمة مباراة النجوم وطلائع الجيش ..فيديو

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة الأزمة التي وقعت خلال مباراة طلائع الجيش والنجوم؛ بسبب الجدل التحكيمي الذي حدث خلال اللقاء من إبراهيم نور الدين.





وقال "عامر"، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد"، "التقرير الوارد من إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، كان موجه ضد رئيس نادي النجوم".



