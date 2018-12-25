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رياضة

الجبلاية توضح أزمة مباراة النجوم وطلائع الجيش ..فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 05:15 ص
فريق طلائع الجيش
فريق طلائع الجيش
محمد رشاد
كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة الأزمة التي وقعت خلال مباراة طلائع الجيش والنجوم؛ بسبب الجدل التحكيمي الذي حدث خلال اللقاء من إبراهيم نور الدين.

وقال "عامر"، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد"، "التقرير الوارد من إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، كان موجه ضد رئيس نادي النجوم".

وتابع: "قمت بتحويل شكوى الحكم إلى مجلس الإدارة؛ لعدم اختصاص لجنة المسابقات بهذا الأمر، لم أقم بتحويله إلى لجنة القيم كما أشيع؛ لأنه ليست لي علاقة بهذا الأمر، فأنا أحاسب من يتواجد اسمه في الـ«سكور شيت» فقط الخاص بالمباريات".

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