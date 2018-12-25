إسعاد يونس تفاجئ مريم أوزرلي بالمأكولات المصرية ..فيديو

فاجأت الإعلامية إسعاد يونس، الفنانة التركية مريم أوزرلي الملقبة بالسلطانة "هويام"، بإعداد بعض الأطعمة المصرية التي نالت إعجابها.





وأبدت "أوزرلي"، إعجابها الشديد خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، بالطعام المصري، موضحة أنها تأكل بالطريقة المصرية عندما تتواجد في منزلها، قائلة "باكل وانا في البيت بصوابعي".



