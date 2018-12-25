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رانيا هاشم عن احتفالية قادرون بحضور الرئيس: الإنسانية بكل معانيها.. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 05:41 ص
رانيا هاشم
رانيا هاشم
هاني حسين
علقت الإعلامية رانيا هاشم، على احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "الإنسانية بكل معانيها، والتي ظهرت في التفاعل بين متحدي الإعاقة وبينه".

وأضافت "هاشم"، في برنامجها "مانشيت" المذاع على قناة "أون إي"، أن هناك حالة من السعادة والحزن والدموع والفرح في الاحتفالية، ورأينا الفرح والسعادة في عيون أبنائنا من متحدي الإعاقة.

وتابعت الإعلامية: "الدولة بدأت في تقديم الدعم والمساعدة لمتحدي الإعاقة والتأكيد على أنهم جزء أصيل من المجتمع، كما عبَّر متحدو الإعاقة عن حبهم الصادق للرئيس السيسي بعفوية".

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