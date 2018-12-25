عمرو أديب يطلب من درة استعراض بنطالها أمام الجمهور

حلت الفنانة درة ضيفة على الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر".



وطالب أديب، الفنانة درة عرض "البنطال" الذي ترتديه على الجمهور؛ بسبب إعجابه به، ولأنه أول مرة يرى بنطالا بهذا الشكل، فهو مختلف جدًا.



وكشفت درة عن مشاركتها في مسلسل تاريخي عربي يمثل حقبة الاحتلال العثماني لمصر وسوريا، مؤكدة أنه عمل ضخم، وتقدم فيه دور فتاة مصرية.



ورفضت الإفصاح عن موعد عرض المسلسل.