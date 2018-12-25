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برلمان

موازنة البرلمان: تقديم التسهيلات للمستثمرين يزيد من فرص العمل

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:14 ص
النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر
القسم السياسي
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تطوير القطاع الصناعي عن طريق تقديم التسهيلات للمستثمرين وتحفيزهم، يوفر العديد من فرص العمل في مصر.

وأضاف "عمر"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر في الوقت الراهن تحتاج إلى تطوير بجميع القطاعات، لافتًا إلى أن وجود العديد من المستثمرين سيعمل على تطوير القطاع الصناعي؛ مما يزيد من الصادرات، ويقلل الواردات، لتعود بالنفع على الدولة في النهاية.

وتابع النائب: "لم تُخلق فرص عمل في مصر إلا عن طريق تشجيع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة ،ولابد من تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين حتى نستطيع أن ننهض بالدولة".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قد استعرض خلال اجتماعهما خطط تطوير القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تمنح حزمة محفزات للمستثمرين الصناعيين منها إمكانية منح الأراضي بالمجان في عدة مناطق بالصعيد بالنسبة للاستثمارات التي تفى بالمعايير المطروحة، ومنها أن تكون صناعات كثيفة العمالة وترتفع فيها نسبة المكون المحلى، بالإضافة إلى بيع الأراضى الصناعية بأسعار مخفضة.

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