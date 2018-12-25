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برلمان

برلماني: خطة الصحة لسد عجز الأطباء روشتة علاجية لحل الأزمة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:14 ص
النائب محمد الشوري
النائب محمد الشوري
القسم السياسي
قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن خطة وزارة الصحة لسد عجز الأطباء داخل الوحدات الصحية والمراكز بالمحافظات؛ بمثابة روشتة علاجية لحل الأزمة.

وأضاف الشوري في تصريحات لـ"صدي البلد"،أن هناك محافظات ومناطق نائية عديدة تشهد عجزًا كبيرًا في الأطباء داخل الوحدات الصحية ،لافتًا إلى أنه لابد من الاستفادة من القوى البشرية داخل المستشفيات التي يوجد بها تكدس بالأطباء عن طريق توزيعهم على هذه المناطق التي تعاني من فقر في الأطباء لسد العجز الموجود وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين .

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية إلى أن هناك وحدات صحية مغلقة في مناطق كثيرة لابد من فتحها مرة اخرى وإعادة صيانتها؛ للاستفادة منها في علاج أكبر عدد من المرضى وتوفير الرعاية اللازمة لهم .

يذكر أن الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية أعدت خطة تستهدف سد العجز الموجود داخل الوحدات الصحية ومراكز الصحة بالمحافظات،عن طريق تسيير قوافل طبية في المناطق النائية،وفتح باب الانتداب بنظام الشفتات،ودراسة استقدام الأطباء المتفرغين أو المحالين على المعاش بزيادة أعداد الأطباء داخل الوحدات الصحية .

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