درة: البطولة المطلقة خطوة مهمة للفنان ..فيديو

أكدت الفنانة درة، أنها تعمل حاليًا على عمل فني جديد، لم يتقرر ما إذا كان سيكون فيلمًا أو مسلسلًا تليفزيونيًا حتى الآن، موضحة أنه سيكون من بطولتها المطلقة.





وأضافت «درة»، خلال لقائها مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، «أحب البطولة المطلقة لأنها خطوة مهمة للفنان»، مشيرة إلى ضرورة أن يكون لدى الفنان الذي يقدم نفسه كبطل مطلق للعمل، قاعدة جماهيرية حتى ينجح العمل.



