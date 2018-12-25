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درة: البطولة المطلقة خطوة مهمة للفنان ..فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 05:19 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
أكدت الفنانة درة، أنها تعمل حاليًا على عمل فني جديد، لم يتقرر ما إذا كان سيكون فيلمًا أو مسلسلًا تليفزيونيًا حتى الآن، موضحة أنه سيكون من بطولتها المطلقة.

وأضافت «درة»، خلال لقائها مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، «أحب البطولة المطلقة لأنها خطوة مهمة للفنان»، مشيرة إلى ضرورة أن يكون لدى الفنان الذي يقدم نفسه كبطل مطلق للعمل، قاعدة جماهيرية حتى ينجح العمل.

وأكملت: «لازم كمان يكون فيه نضج فني، ولازم يكون الموضوع مناسب»، موضحة أنها استمتعت بالأعمال الفنية التي كانت من بطولتها المطلقة.

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