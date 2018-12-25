برلماني: السيسي أنهى حالة التهميش لذوي الإعاقة على مدار عقود

قال النائب عمر مصيلحي، عضو مجلس النواب عن ذوي الإعاقة، إن صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاحتفال بالأشخاص ذوي الإعاقة، غير مسبوقة على مستوى العالم، مثمنًا الدور الذي يقوم به تجاههم.





وأضاف "مصيلحي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، بأن الأشخاص ذوي الإعاقة عاشوا في ظل حالة من التهميش على مدار العقود الماضية، ولم تشهد هذه الفئة اهتمامًا، كالاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي لهم.





وأشار عضو البرلمان، إلى أن تخصيص جزء من مال المواطنين لصالح صندوق متحدي الإعاقة، يُشعر الفئة بأن الدولة ومواطنيها تحتضنهم، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يتوانى في دعم الصندوق.



