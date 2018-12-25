ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: السيسي أنهى حالة التهميش لذوي الإعاقة على مدار عقود

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 05:44 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عمر مصيلحي، عضو مجلس النواب عن ذوي الإعاقة، إن صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاحتفال بالأشخاص ذوي الإعاقة، غير مسبوقة على مستوى العالم، مثمنًا الدور الذي يقوم به تجاههم.

وأضاف "مصيلحي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، بأن الأشخاص ذوي الإعاقة عاشوا في ظل حالة من التهميش على مدار العقود الماضية، ولم تشهد هذه الفئة اهتمامًا، كالاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي لهم.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن تخصيص جزء من مال المواطنين لصالح صندوق متحدي الإعاقة، يُشعر الفئة بأن الدولة ومواطنيها تحتضنهم، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يتوانى في دعم الصندوق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد طالب الحكومة والبرلمان، خلال احتفالية بذوي الإعاقة، أمس، بتخصيص جزء من أموال المواطنين لصالح صندوق متحدي الإعاقة.

ترشيحاتنا

اكتشاف هيكل عظمي لحصان بكامل هيئته داخل قصر عتيق ..صور

المتهم بتعذيب زوجته لمدة 3 أيام: ضربتها ضرب عادي ما يموتش.. فيديو

لفتة رائعة من الملك سلمان تجاه ابنة أخيه طلال بعد وفاته ..صور

الجبلاية توضح أزمة مباراة النجوم وطلائع الجيش ..فيديو

أبناؤه: نفذنا رؤية في المنام.. استخراج جثة بعد 5 أشهر من دفنها بـ بني سويف

وفاة حاكمة ولاية مكسيكية وزوجها في تحطم طائرة

شاهد.. احتجاجات عارمة في تونس بعد انتحار مصور صحفي

كلوب يحمس لاعبي ليفربول قبل مواجهة نيوكاسل غدا

بريطاني يترك كلبه وسط طريق سريع ..فيديو

قانون المرور الجديد.. 10 مخالفات يعاقب عليها بإيقاف الرخصة وسحب السيارة

دونالد ترامب: أنا وحيد ومسكين في البيت الأبيض

تعليق ناري من عمرو أديب على اهتمام ليفربول بضم لاعب إسرائيلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي بإطلالات مثيرة بآخر حفلاتها.. صور

أنيقة من يومها.. 10 صور تكشف شياكة رجاء الجداوي في عز شبابها

رئيس أكبر وحدة محلية بالمنوفية نموذج لإرادة التحدى والعطاء بلا حدود

صدى البلد يكرم الإعلامي ممدوح الشناوي.. صور

كيت VS ميجان.. اختلاف الثقافة والشخصية السر وراء التوتر بين الدوقتين

فيديو

رانيا هاشم عن احتفالية قادرون بحضور الرئيس: الإنسانية بكل معانيها.. فيديو
اتحاد الإعاقات الذهنية: الرئيس يعامل ذوي القدرات كـ أب ..فيديو
أمير عبد الله يطرح أغنية لما الحظ.. فيديو
أول مسلمة تشارك المسيحيين احتفالهم بعيد الميلاد بالترانيم: بحبها من صغري ..فيديو
صانع أحذية يرسم الابتسامة على وجوه متحدي الإعاقة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟