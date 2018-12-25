السلطانة هويام توجه رسالة للمصريين ..فيديو

وجهت الفنانة التركية مريم أوزرلي، رسالة لمتابعيها من المصريين، قائلة: "أهلًا بالناس الأعزاء الذين يشاهدوننا وهم جالسون على الأريكة، شكرًا لكم لاستضافتي هنا، بالفعل أنا تأثرت بعمق ومن أعماق قلبي، لأنكم رحبتم بي بقلب كبير وحب ولا تتخيلون كم أنا ممتنة لهذا".





وأضافت "أوزرلي"، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، "أنا أشعر بدفئكم وحبكم، وأنا ممتنة لأنكم أحببتم عملي في مسلسل حريم السلطان، شكرًا لكم وأرسل لكم حبي ، ويبارك لكم الله اينما كنتم".





وحلت الفنانة التركية مريم أوزرلي الملقبة بـ"السلطانة هويام" ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، وكشفت عن العديد من حياتها الشخصية والفنية وأقرب البلدان العربية التي تأمل في زيارتها ومدي حبها للدولة المصرية.