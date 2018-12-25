شعبان خليفة: قانون العمل الجديد به عوار دستوري.. وأرسلنا 25 ملاحظة للقوى العاملة

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تأتي من منطلق مسئوليتنا السياسية كحزب وهى الحفاظ على الأمن القومى لمصر وبناء اقتصاد قوى منافس للأسواق العالمية ومسئوليتنا الاجتماعية تجاه السواد الأعظم من عمال مصر فى القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة والتي تقدر بحوالي 24 مليون عامل.





وتابع " خليفة" ، خلال ندوة مناقشة قانون العمل الجديد، "وجدنا فى القانون كثيرا من المواد تتناقض بعضها البعض والبعض الآخر يحتمل التأويل وهناك مواد بها عوار دستورية وعدم مشروعية تصطدم بالقانون العام، لذا قمنا بمناقشة تلك المواد مع ممثل وزير القوى العاملة والهيئة البرلمانية للحزب وبعض نواب الحزب وقمنا بتقديم الملاحظات النقدية لمشروع القانون على 25 مادة إلى مستشار وزير القوى العاملة للشئون القانونية ونواب البرلمان الحاضرين.





وأشار إلى أن هذه المواد تؤدى إلى انتقاص من حقوق العمال وفى بعض المواد الأخرى تؤدى إلى زيادة جمع الأموال من أصحاب الأعمال بدون تقديم خدمة حقيقية ينتفع بها العمل والعمال.



