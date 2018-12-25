الصحة تكشف عن خطتها لزيادة أعداد الأطباء في الوحدات الطبية.. برلمانيون: ورقة رابحة لسد العجز.. وإعادة النظر في راتب الطبيب ضرورة

محمد الشوري: خطة وزارة الصحة لسد عجز الأطباء بمثابة روشتة علاجية لحل الازمة

شادية محمود: خطة وزارة الصحة لسد عجز الوحدات قابلة لتحقيق بشروط

حاتم عبد الحميد: يشيد بخطة وزارة الصحة لسد عجز الوحدات الصحية

كشفت وزارة الصحة عن خطتها التي تستهدف سد العجز الموجود بالوحدات الصحية والمراكز الصحية بالمحافظات عن طريق تسيير قوافل طبية في المناطق النائية، وفتح باب الانتداب بنظام الشفتات، ودراسة استقدام الأطباء المتفرغين أو المحالين على المعاش بزيادة أعداد الأطباء داخل الوحدات الصحية.واستطلع موقع "صدى البلد" آراء عدد من النواب حول هذه الخطة، حيث أكدوا أنها ورقة رابحة لسد العجز داخل الوحدات وزيادة راتب الطبيب ضرورة لمساعدته على التواجد داخل الوحدات والمراكز الصحية بالمحافظات.وقال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن خطة وزارة الصحة لسد عجز الأطباء داخل الوحدات الصحية والمراكز بالمحافظات بمثابة "روشتة" علاجية لحل الأزمة.وأضاف الشورى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك محافظات ومناطق نائية عديدة تشهد عجزًا كبيرًا في الأطباء داخل الوحدات الصحية، مشددا على ضرورة الاستفادة من القوى البشرية داخل المستشفيات التي يوجد بها تكدس بالأطباء عن طريق توزيعهم على هذه المناطق التي تعاني من فقر في الأطباء لسد العجز الموجود وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.وأشار عضو لجنة الشئون الصحية إلى أن هناك وحدات صحية مغلقة في مناطق كثيرة لابد من فتحها مرة أخرى وإعادة صيانتها للاستفادة منها في علاج أكبر عدد من المرضى وتوفير الرعاية اللازمة لهم.من جانبها، قالت النائبة شادية محمود، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن خطة وزارة الصحة لاستهداف سد عجز الأطباء بالوحدات ومراكز الصحة بالمحافظات جزء من حل المشكلة.وأضافت "محمود"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المستشفيات مهما بلغت إمكانياتها إلا أنها لا تستطيع علاج مريض واحد، لافتة إلى أنه يجب الاهتمام بالطبيب وإعادة النظر إلى راتبه لأن الطبيب هو العمود الفقري للمنظومة الصحية، حيث إنه منذ 30 عاما حتى الآن والطبيب يحصل على بدل عدوى 19 جنيها فقط رغم أن المحكمة قدرت له 1000 جنيه، ولكن لم يتم تنفيذ حكمها.وتابعت: "ينبغي أن نساند الطبيب لكي يتواجد داخل المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز لأن مهنته تعتبر أصعب مهنة موجودة حتى الآن".في السياق ذاته، أيد النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خطة وزارة الصحة بزيادة أعداد الأطباء في الوحدات الصحية، ومراكز صحة الأسرة بالمحافظاتوقال عبد الحميد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن تسيير القوافل الطبية في المناطق النائية وفتح باب الانتداب بنظام الشفتات، واستقدام الأطباء المتفرغين على المعاش للعمل مرة أخرى، سيحقق زيادة كبيرة في عدد الأطباء داخل الوحدات الصحية ومراكز الصحة بالمحافظات.وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه لابد من وجود تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارتي الصحة والمالية لدراسة احتياج سوق العمل من الأطباء في جميع التخصصات، لسد العجز الموجود داخل الوحدات والمراكز الصحية.