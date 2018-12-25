في خطوة لتشجيع وتنمية موارد الدولة.. الحكومة: حزمة حوافز للمستثمرين والصناعيين.. ومساع لخفض فاتورة الواردات.. ونواب: يوفر العديد من فرص العمل.. ونحتاج إلى سرعة بالأداء

ياسر عمر: تقديم التسهيلات للمستثمرين يحقق العديد من فرص العمل

سمير البطيخي: لابد من تفعيل نظام الشباك الواحد.. وجهود الحكومة بارزة لخفض الواردات عمرو الجوهرى: مصر لديها العديد من الحوافز ولكن ينقصها الأداء السريع









يعد الاستثمار أحد العوامل الهامة لزيادة معدلات النمو؛ من خلال المساهمة في زيادة القدرات الإنتاجية لاقتصاد الدولة، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.





وغالبًا ما يبحث الاستثمار الأجنبي المباشر، عن البيئة التي تتوفر فيها الموارد الطبيعية والبشرية المناسبة لنجاح العمليات الإنتاجية؛ بهدف تحقيق أقصى ربح ممكن، حيث أنه ينتقل أيضا إلى الدول المضيفة التي توفر له التسهيلات وتحفزه على الاستثمار داخل الدولة؛ وهو الأمر الذي دفع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لاستعراض خطط تطوير القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية.





وأشار "مدبولي" إلى أن الحكومة تمنح حزمة محفزات للمستثمرين الصناعيين منها إمكانية منح الأراضي بالمجان في عدة مناطق بالصعيد، بالنسبة للاستثمارات التي تفي بالمعايير المطروحة، ومنها أن تكون صناعات كثيفة العمالة، وترتفع فيها نسبة المكون المحلى، بالإضافة إلى بيع الأراضى الصناعية بأسعار مخفضة.





واستطلع موقع"صدي البلد" آراء عدد من النواب حول هذه الخطط ؛ حيث اكدو أن هذه التسهيلات ستجذب العديد من المستثمرين إلى مصر، وتحقق زيادة في الصادرات، وآخر هذه الحوافز موجودة بالفعل في قانون الاستثمار ولكن ينقصها الأداء الحكومي السريع.





وحول هذا الصدد، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،إن تطوير القطاع الصناعي عن طريق تقديم التسهيلات للمستثمرين وتحفيزهم ، يوفرالعديد من فرص العمل في مصر.





وأضاف عمر أن مصر في الوقت الراهن تحتاج إلى تطوير في جميع القطاعات ،لافتًا إلى أن وجود العديد من المستثمرين سيعملون على تطوير القطاع الصناعي مما يزيد من الصادرات المصرية ويقلل من الواردات ،ليعود بالنفع على الدولة في النهاية .





وتابع النائب :" لم تُخلق فرص عمل في مصر إلا عن طريق تشجيع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة ،ولابد من تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين حتى نستطيع أن ننهض بالدولة".





وفي السياق ذاته أيد النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، سعي الحكومة لتقديم التحفيز المناسب للمستثمرين مما يحقق تطوير في القطاع الصناعي ويخفض من فاتورة الواردات ويزيد من الصادرات المصرية .





وأضاف البطيخي، أن تقديم التسهيلات للمستثمرين سيعمل على توفير العديد من فرص العمل التي من شأنها أن تقضي على البطالة في مصر، لافتا إلى أنه لابد أن تنتقل هذه التوصيات إلى الموظف الصغير الذي يعمل بالدولة لتسهيل الإجراءات لدى المستثمرين حتى يستطيعوا إنشاء المشاريع التي تخدم الدولة والمجتمع .





وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أنه لا بد من تفعيل نظام الشباك الواحد حيث يكون التعامل عن طريق المركز الالكتروني لضمان التسهيلات على المستثمرين، بجانب ما تقوم به الحكومة من توفير الأراضي بالمجان في الأماكن التي حددتها ، وخفض أسعار باقي الأراضي في المناطق التي اشارت اليها .





فيما قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،إن تفعيل قانون الاستثمار يضمن الحوافز التي وضحها رئيس مجلس الوزراء من تقديم التسهيلات للمستثمرين، لافتا إلى أن مصر لديها العديد من الحوافز ولكن ينقصها الأداء الحكومي.





وأضاف الجوهري، "لابد أن يكون هناك برنامج لوزارة الصناعة والتجارة، حيث أنها ليس لديها برنامج محدد لكيفية تطوير قطاعات الصناعة المصرية، وتخفيض الواردات، وينبغي أن يكون هناك تنسيق بينها وبين وزارة الاستثمار، لأن الأخيرة هي التي تستطيع أن تجذب الاستثمارات الكثيرة لأكبر عدد من الشركات التي تستورد مصر منها.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه ينبغي الانتهاء من إعداد شبكة بيانات للمصانع المصرية؛ لمعرفة عددها وإنتاجها واحتياجاتها، مؤكدا أن التوسع في إنشاء مدن صناعية؛ يعظم الصناعات ويزيد من الصادرات المصرية ويقلل من الواردات.