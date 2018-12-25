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محافظات

محافظ أسوان: دورات تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل ..صور

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 05:07 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أهمية عقد دورات تدريبية للشباب الأسوانى فى مجالات اقتحام سوق العمل من خلال تأهيلهم على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر واستثمار للفرص المتاحة من مبادرة "مشروعك" و"جهاز المشروعات الصغيرة" و"البنوك".

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع الدكتور محمد طه شفيق مستشار وزير قطاع الأعمال العام للتدريب والمشرف على مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، وذلك بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ والمهندس جمال إسماعيل نائب رئيس شركة كيما.

وتناول اللقاء أوجه التعاون بين المركز والمحافظة باعتبارها من المحافظات الواعدة تنمويًا واستثماريًا والتى تحظى باهتمام القيادة السياسية، وذلك ضمن توقيع بروتوكول تعاون بين مركز إعداد القادة وشركة كيما لتقديم البرامج التدريبية والإستشارات الإدارية.

وأشار اللواء أحمد إبراهيم إلى أن المحافظة على استعداد للتنسيق مع المركز لعقد دورات للشباب لتعريفه بمجالات العمل، وأسلوب إدارة المشروعات والتنمية البشرية، على أن يكون ذلك مجانًا حتى يستطيع الشباب الدخول فى تنفيذ المشروعات التى تلائمهم لتغيير ثقافته من العمل الحكومي الروتيني إلى العمل الحر الأكثر ربحًا.

وأوضح أن لقائه مع الشباب عكس مدى الوعى والإرادة التى يتحلى بها أبناء أسوان للإقدام على السوق الحرة، ولكنه يحتاج إلى مزيد من التدريب والتأهيل والقدرة على إتخاذ القرار الصحيح ، ولذا تم شرح المزايا والتسهيلات التى تقدمها الجهات المختلفة والبنوك لإقراض الشباب لتنفيذ مشروعاتهم.

ومن جانبه لفت الدكتور محمد شفيق إلى أن مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بدأ عمله منذ عام 1989 ، ولكن خلال المرحلة الأخيرة تم وضع خطة تطوير شاملة له من خلال التحرك للمحافظات لعقد البرامج التدريبية دون الإعتماد على المركزية حيث تم تطبيق ذلك من خلال الإتفاق مع شركة "كيما" ضمن 8 شركات قابضة تابعة لقطاع الأعمال؛ من أجل تدريب شباب العاملين بكيما، وتحويل كل واحد منهم إلى مدرب ينقل الخبرات إلى غيره فى القطاع الصناعى.

وأكد أن البرامج تشمل التدريب على 157 وظيفة فى جميع الأنماط الإدارية سواء لإعداد القادة وتأهيلهم إلى الترقية أو لإعداد الشباب الحر لتطوير مشروعه الخاص.

محافظ أسوان: دورات تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل ..صور
محافظ أسوان: دورات تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل ..صور
محافظ أسوان: دورات تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل ..صور
محافظ أسوان: دورات تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل ..صور

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