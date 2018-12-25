محافظ كفر الشيخ يشدد على متابعة النظافة والإنارة

شدد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالإشراف والمتابعة اليومية لأعمال النظافة والإنارة بالقرى وحل مشاكل المواطنين الفورية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية والانتهاء منها في مواعيدها المحددة دون تأخير.





وقال المحافظ إنه يتلقى تقارير يومية من فريق المتابعة الميدانية الذي يجوب مختلف القرى والمدن لرصد الإيجابيات والسلبيات وخاصة فيما يتعلق بأعمال النظافة والتجميل والإنارة ومدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا على إحالة المقصرين للتحقيق فورًا.



