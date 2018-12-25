فى ذكرى ميلاده.. صلاح جاهين صاحب الليلة الكبيرة جمع بين أحمد زكي وسعاد حسني

فى مثل هذا اليوم الموافق 25 ديسمبر من عام 1930، يحتفى أهل الفكر والثقافة فى مصر بذكرى ميلاد الشاعر الكبير ورسام الكاريكاتير القدير صلاح جاهين الذى توفى فى 21 إبريل 1986، بعد حياة حافلة بالإبداعات الفنية والثقافية فى مختلف المجالات، والتى كان على رأسها الرباعيات فمن ينسى رباعيات جاهين والتى لحنها العملاق سيد مكاوى، وتغنى بكلماتها الخالدة المطرب على الحجار.



ولد جاهين في شارع جميل باشا في شبرا، وقد كان والده المستشار بهجت حلمي يعمل في السلك القضائي، حيث بدأ كوكيل نيابة وانتهى كرئيس محكمة استئناف المنصورة.



درس الفنون الجميلة ولكنه لم يكملها حيث درس الحقوق، وتزوج صلاح جاهين مرتين، زوجته الأولى "سوسن محمد زكي" الرسامة بمؤسسة الهلال عام 1955 وأنجب منها أمينة جاهين وإبنه الشاعر بهاء، ثم تزوج من الفنانة "منى جان قطان" عام 1967 وأنجب منها أصغر أبنائه سامية جاهين عضو فرقة إسكندريلا الموسيقية.



أنتج جاهين العديد من الأفلام التي تعتبر خالدة في تاريخ السينما الحديثة مثل "أميرة حبي أنا" وفيلم "عودة الابن الضال"، ولعبت زوجته أدوار في بعض الأفلام التي أنتجها، وعمل محررًا في عدد من المجلات والصحف، وقام برسم الكاريكاتير في مجلة روز اليوسف وصباح الخير ثم انتقل إلى جريدة الأهرام ليتحول معه الكاريكاتير إلى باب ثابت فى الاهرام استمر حتى الآن .



كتب سيناريو فيلم "خلي بالك من زوزو" والذي يعتبر أحد أكثر الأفلام رواجًا في السبعينيات إذ تجاوز عرضه حاجز 54 اسبوع متتالي. كما كتب أيضًا أفلام أميرة حبي أنا، شفيقة ومتولي والمتوحشة. وقام بالتمثيل في شهيد الحب الإلهي عام 1962، ولا وقت للحب عام 1963، والمماليك 1965، واللص والكلاب 1962.



تعتبر الرباعيات أهم محطات صلاح جاهين الأدبية وقمة أعماله، كانت الرباعيات والتي تجاوزت مبيعات إحدى طباعات الهيئة المصرية العامة للكتاب لها أكثر من 125 ألف نسخة في غضون بضعة أيام، وألف ما يزيد عن 161 قصيدة، منها قصيدة "على اسم مصر" وأيضا قصيدة "تراب دخان" التي ألفها بمناسبة نكسة يونيو 1967، كما ألف أوبريت الليلة الكبيرة أشهر أوبريت للعرائس في مصر.



وينظر البعض إلى جاهين على أنه كان متبنيا كل من الفنانين علي الحجار، احمد زكي وشريف منير. كما أرتبط بعلاقة قوية مع الفنانة سعاد حسني حيث دفعها إلى العمل مع أحمد زكي في مسلسل هو وهي.