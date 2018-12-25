رئيس مصر الثورة يزور كنيسة السيدة العذراء للتهنئة بعيد الميلاد

زار وفد من حزب "مصر الثورة" كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر؛ للمشاركة في احتفالية قداس يوم عيد الميلاد المجيد، وإهداء باقة من الورود لقداسة البطريرك إبراهيم إسحاق.





وترأس الوفد، رئيس الحزب الدكتور حسين أبو العطا، ونائبه المستشار عبدالحكيم شداد، وحسيني الكارم مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي، وإيهاب يونس مساعد رئيس الحزب، ودينا الجندي أمينة المرأة وعضو الهيئة العليا بالحزب، ومينا أسد أمين لجنة الآثار في الحزب، ورضوى العوضي أمينة الثقافة والفن وعضو الهيئة العليا بالحزب.





وأعرب الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب "مصر الثورة"، عن سعادته البالغة لزيارة الكاتدرائية، والمشاركة الخاصة للحزب في احتفالية يوم عيد الميلاد، مؤكدا أن الشعب المصري دائما وأبدا سيبقى صاحب الوحدة الوطنية.