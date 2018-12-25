جمعية اللوتس المصرية بلندن تشارك كنيسة الماء الحي باحتفلات عيد الميلاد.. صور

حرص أعضاء جمعية اللوتس المصرية في لندن فرع الاتحاد العام للمصريين في الخارج تحت التأسيس، على المشاركة في احتفالية كنيسة الماء الحي الكاثوليكية المصرية في لندن بعيد الميلاد المجيد للأقباط الكاثوليك.



وكما حرصوا على حضور القداس وتقديم التهاني للقس سامح متري راعي الكنيسة الكاثوليكية المصرية في لندن، واربيشوب انجيلوس راعي الكنيسة الأرثوذكسية في انجلترا وايليا كريلس.



وقال الاتحاد التجمع إن ذلك التلاحم يدل على الوحدة الوطنية قبل أي شيئ آخر، ونحن جميعا أبناء وطن واحد نفرح معا ونحزن معا، يدا واحدة شاء من شاء وأبى من أبى، ولقد سعدنا بالمشاركة في عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام والذي كان قدومه معجزه واتي لينشر رسالة المحبة والسلام".



وأضاف الاتحاد أن ذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حق المواطنة، ولرغبتنا في أن نوجه للعالم رسالة فحواها أن أبناء شعب مصر يد واحدة مسيحي ومسلم فلقد حرصنا على أن نشارك شركاء الوطن في عيدهم المجيد اعاده الله علي الجميع بالخير والسعادة.



