صحف الكويت.. تعديل وزاري يشمل دخول 4 وزراء جدد.. وخادم الحرمين يؤكد: نقدر جهود الأزهر في مواجهة التشدد.. واشتباكات في غرب تونس بعد انتحار مصور صحفي.. وحل الكنيست الإسرائيلي.. وترامب يشكر السعودية

السيسي يؤكد: استقلال القضاء سيظل حصنا للعدالة والدستور









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وركزت صحيفة "الراي" على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها حرصه على ترسيخ دولة القانون، اتفاقا مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته، قائلًا إن "استقلال القضاء سيظل ركنًا أساسيًا من بنيان المجتمع وحصنًا للعدالة والدستور".





وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي كلف الحكومة والبرلمان، بدراسة خصم مبالغ مالية ضئيلة من كل من يحصل على مرتب ثابت سواء معاش أو موظف، وذلك لصالح صندوق ذوي الإعاقة التي أعلنت عنه غادة والي وزيرة التضامن اﻻجتماعي، مشيرًا إلى أنه سيتم دعم الصندوق كبداية بـ80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، و20 مليونًا من الأوقاف.





واهتمت "الأنباء" باستقبال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الاثنين، لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بالعاصمة السعودية الرياض، حيث أكد العاهل السعودي حرص المملكة على التعاون والتكاتف مع مصر وقيادتها، والتنسيق مع الأزهر وتقدير جهوده في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التشدد، معربًا عن عن ترحيبه بزيارة شيخ الأزهر، مؤكدا أنها تمثل أهمية كبرى للمملكة، مبديا تقديره لجهود الأزهر في نشر الفكر الوسطي والانفتاح على الآخر.





وأبدى خادم الحرمين الشريفين سعادته بزيارته السابقة لشيخ الأزهر والجامع الأزهر، مؤكدا أنه سيقوم بزيارة أخرى لمصر والأزهر الشريف.





في سياق آخر، نقلت "الوطن" عن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، قوله إن الشركات الكويتية المستثمرة في قطاع البترول في مصر مهتمة بالتوسع في ظل العوائد الجيدة والتسهيلات التي تلقاها من الحكومة المصرية، لافتًا إلى أن المستثمرين الكويتيين يرحبون حاليا بالاستثمار في مصر نظرا للتسهيلات الموجودة الأوضاع المستقرة والعوائد الكبيرة المتوقعة.





وأشار وزير البترول الى أن هذه الشركات لديها رغبة في التوسع بمصر، وأنه التقى كذلك بعدد من المستثمرين الكويتيين مؤخرا حيث أحيوا فكرة إنشاء مصفاة كويتية في منطقة قناة السويس، بقوله: "وقد رحبنا بهم ويتم دراسة هذا المقترح حاليا".





وأفاد الملا بأن مصر تستورد حاليا من الكويت نحو 2 مليون برميل نفط شهريا بالاضافة الى بعض المنتجات البترولية ومنها السولار مشيرا الى أن بلاده تستورد من عدة دول اخرى وأن مصر تصدر ايضا بعض انواع النفط التي لا تتلائم والمصافي المصرية.





وقالت "الجريدة" إن قوات الأمن المصرية عززت انتشارها الأمني منذ صباح أمس، ورفعت جاهزيتها للحالة القصوى، لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الميلاد ورأس السنة، بمعاونة قوات الجيش، لإحباط أي محاولة إرهابية لتعكير صفو احتفالات المسيحيين الأقباط، مشيرةً إلى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق يشرف بنفسه على الخطة الأمنية الشاملة لتأمين الاحتفالات في مصر، والتي بدأت أمس باحتفالات المسيحيين الغربيين بميلاد المسيح، مرورا بأعياد رأس السنة، وانتهاء باحتفال المسيحيين الشرقيين بالميلاد 7 يناير المقبل.





ونقلت "القبس" عن مصدر مسئول بالسفارة الكويتية لدى القاهرة قوله إن السفارة بجميع موظفيها وعلى رأسهم السفير الكويتي محمد الذويخ أعربوا عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية المصرية في سرعة إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل المواطن الكويتي، مضيفًا: "السفير الذويخ وأركان السفارة تواجدوا في مسرح الأحداث لمتابعة تطورات القضية حتى ألقت قوات الأمن القبض على مرتكبي الجريمة".





وعلى الصعيد الإقليمي والعربي، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن فريق المراقبين الأمميين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية، برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، زارو امس، الميناء الاستراتيجي للمحافظة الواقعة غربي البلاد الا ان ذلك لم يمنع الحوثيين من خرق الهدنة، في حين قال مسئول محلي يمني إن الفريق الأممي قام بزيارة إلى ميناء الحديدة الذي يحمل اسم المحافظة، واطلع على نشاطه، مضيفًا أن زيارة الفريق الأممي جاءت في إطار المساعدة الدولية الرامية لاستمرار إدخال المساعدات والواردات التجارية إلى الميناء الحيوي، بشكل سهل.





ونقلت "الأنباء" عن مصادر قولها إن الحوثيين جددوا استهداف مواقع قوات الشرعية في عدد من أحياء المدينة، إضافة إلى منطقة الجاح جنوب مدينة الحديدة، فيما أكد وليد القديمي، وكيل محافظة الحديدة، أثناء وصوله إلى الحديدة، أن الخروقات مستمرة بإرسال القذائف والهاونات باتجاه شارع الخمسين وسيتي ماكس في الكيلو 7.





وقالت "الراي" إن اشتباكات اندلعت يوم أمس الاثنين بين محتجين تونسيين وقوات الأمن في مدينة القصرين بغرب البلاد بعد انتحار المصور تلفزيوني، عبد الرزاق الرزقي توفي بعدما أشعل النار في نفسه احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية المتردية، مشيرةً إلى أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان الغاضبين الذين أغلقوا الطرقات وأشعلوا الإطارات بحي النور وسط محافظة القصرين احتجاجا على وفاة المصور التلفزيوني.





ونقلت "الوطن" عن الرئيس السوداني قوله إن يتعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية توفر حياة كريمة للمواطنين، داعيًا إلى عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط، مضيفًا أن بصدد "تنفيذ اجراءات حقيقية تعيد ثقة المواطنين في القطاع المصرفي".





في نفس الصدد، ذكرت "الجريدة" أن، قطاعات مختلفة لبت الدعوة إلى الإضراب العام، التي أطلقها "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي يضم أطباء ومهندسين ومعلمين وأساتذة جامعات، في حين كانت التظاهرات لا تزال مستمرة في مدن عدة، لاسيما أم درمان.





وقالت "القبس" إن قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وافقوا، أمس، على إجراء انتخابات مبكرة في أبريل المقبل، في مؤشر يدل على انهيار حكومة بنيامين نتنياهو، بعد أزمة مع الأحزاب الدينية التي ترفض مشروع قانون رئيسي متعلق باليهود المتدينين المتطرفين، الذين يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي مثل نظرائهم العلمانيين، في حين قال رئيس الائتلاف الحكومي في بيان، إن "قادة أحزاب الائتلاف الحكومي قرروا حل (الكنيست) وتقديم الانتخابات إلى بداية أبريل 2019"، بدلًا من نوفمبر المقبل.





وأفادت "كونا" بأن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أصدر مرسومًا بتعديل وزاري بقبول استقالة بعض الوزراء وتعيين وزراء جدد، حيث تم تعديل تعيين كل من خالد الروضان وزيرًا للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الخدمات والدكتورة جنان رمضان وزيرة للأشغال العامة وزيرة دولة لشؤون الإسكان والمستشار الدكتور فهد العفاسي وزيرا للعدل وزير دولة لشئون مجلس الأمة الكويتي.كما نص المرسوم في مادته الثانية على تعيين كل من الدكتور خالد علي محمد الفاضل وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء.. وسعد ابراهيم سعد الخراز وزيرا للشؤون الاجتماعية.. وفهد علي زايد الشعلة وزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية.. ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية.





وقالت "الأنباء" إن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف فجر مفاجأة سياسية جديدة، وتبرأ من تصريحات سابقة لمرشد الثورة الراحل الخميني والرئيس السابق محمود احمدي نجاد حول تدمير اسرائيل ومحوها من الخريطة، نافيًا سعي طهران إلى تدمير إسرائيل، حيث قال: "متى أعلنا أننا سندمر إسرائيل؟ أرني مسؤولا إيرانيا واحدا قال ذلك، لم يقل أحد هذا الأمر".





وأفادت "الوطن" بأن السلطات المغربية اعتقلت 5 أشخاص جدد على صلة بجريمة قتل سائحتين غربيتين في جنوب المغرب، حيث جرت هذه الاعتقالات في مدن مختلفة من المملكة كما أفاد عبد الحق خيام مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، ما يرفع الى 18 عدد الموقوفين إثر الجريمة.





دوليًا، كشفت "الراي" أن الصين تخطط لإلغاء رسوم الصادرات والواردات المفروضة على عدد من السلع في عام 2019، بما في ذلك ضريبة تصدير على الوجبات البديلة التي تستخدم في غذاء الحيوانات، وذلك من أجل توفير إمدادات من المواد الخام في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.



