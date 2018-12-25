4 أطعمة لا تتوقعها تنسف الكرش وتقضي على الجوع

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الجوع باستمرار على الرغم من تناولهم الكثير من الأطعمة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول 4 أطعمة تساعدك على خسارة الوزن والقضاء على الشعور بالجوع .



وقال الدكتور أحمد صبري " أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة إن السر الحقيقي في فقدان الوزن ليس بتناول سعرات حرارية أقل وإنما اللجوء لبعض الحيل لتحقيق هدفك.



وأضاف أن ذلك يتم بعدة حيل وطرق من خلالها تستطيع تشغيل الجسم بشكل طبيعي وسد جوعه بأطعمة تساعد على سد الشهية وبذل المزيد من الطاقة والتي تساهم في حرق الدهون.



وأكد "صبري " بعض الأمور، من أهمها "تنظيم النوم أولا"، مع الالتزام بجعل هذه الأطعمة جزء من حميتك وستلاحظين الفرق.



السمك : فقط يمد الجسم بـ"الأوميجا 3" ويهيئ الجسم بالشعور بالشبع ونوم هادئ وصباح مليء بالطاقة، كما يحتوي على كمية وفيرة من البروتين .



المكسرات : تحسن المزاج بشكل كبير وتشعرك بالشبع وتحسن الهضم بشكل كبير .



الحليب : 100 ملليجرام من الحليب تفقدك تقريبًا 100 ملليجرام من دهون البطن، مشيرا إلى أن الكالسيوم له تأثير مذهل في تحفيز الهضم ويساعد على النوم.



الكرز : من الأطعمة الغنية بالميلاتونين، وتشعرك بالشبع، وتبعد عنك مخاطر الجوع الليلي حيث أنه مليء بمجموعة الفيتامين التي تمد الجسم بالطاقة .