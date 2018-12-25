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أخبار العالم

شراء الذمم.. 150 مليار دولار دعم قطر للإرهاب في 24 عاما.. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:05 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
كشفت قناة "مباشر قطر"، عن استخدام تميم بن حمد، أمير قطر، القنوات الإعلامية؛ بهدف تحسين صورته أمام العالم؛ وذلك بعد شرائها بالأموال.

وبثت القناة التي تقوم بنشر فضائح قطر، مقطع فيديو لعمليات التمويل التي تقدمها قطر للإرهابيين والقنوات الإعلامية التي لها علاقة بتنظيم القاعدة، ومليون دولار لجماعة أنصار الشام، وعملية ترحيل الرهائن، وصفقات تبادل الرهائن بنحو مليار دولار.

وذكر التقرير أن مركز المزماة الإماراتي للبحوث، كشف عن دعم قطر وتمويلها للإرهاب بـ85 مليار دولار، وأن ما تم الكشف عنه من تمويل؛ يشكل 60% من هذا الدعم، ما يعني أنها منذ عام 1995 قد مولته بما يزيد عن 150 مليار دولار تقديريًا، وأن الوثائق أثبتت تمويل الإرهاب بـ 65 مليارًا في 5 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن تنظيم القاعدة حصل على 20 مليون دولار من قطر، ودفعت قطر للحوثيين 13 مليون دولار في 2003، و300 مليون دولار لتمويل لجماعات إرهابية.

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