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أخبار البلد

خبير مروري يحذر قائدي السيارات من السرعة الزائدة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:22 ص
اللواء مجدي الشاهد
اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري
قال اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، إن الحالة المرورية اليوم طبيعية على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية، مشيرا إلى أن مجال الرؤية على الطرق الزراعية يستلزم تهدئة السرعة بسبب الشبورة المائية.

واضاف "الشاهد" في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يامصر على التليفزيون المصري الذي يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، يجب ترك مسافات أمان بين السيارات، موضحا أن المنطقة الشرقية والمجتمعات العمرانية الجديدة بصلاح سالم ومدينة نصر وألماظة تشهد حركة مرورية طبيعية وعدم تكدسات مرورية.

وأوضح أن محور شبرا والجلاء ورمسيس والكورنيش لا يوجد بها تكدسات مرورية، إلى جانب مناطق المعادي وحلوان وعين الصيرة والاتوستراد الحالة المرورية بها عادية.

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