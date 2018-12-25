اليوم.. الإسماعيلي يغادر الكاميرون بعد حسم التأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

تغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، إلى الكاميرون، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من مباراة القطن الكاميروني وحسم التأهل الي دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وفاز الإسماعيلي بمباراة الذهاب التي أقيمت في استاد الإسماعيلية بهدفين دون رد، بينما هزم في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بمجموع المباراتين 3-2.





ومن المقرر أن يصل فريق الدراويش صباح غد الأربعاء الى مطار القاهرة الدولية، ليصطدم الفريق بأزمة جديدة وهي إقامة مباراة المقاولون العرب بالإسماعيلية.



