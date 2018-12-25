في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الثلاثاء، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.



وجاءت مانشيتات الصحف على النحو التالي:



- جريدة "الأخبار":

الرئيس يحتفل بذوي الإعاقة ويمنح الأبطال وسام الرياضة.. السيسي: نعتز بدوركم شركاء في نهضة الوطن.

مداهمة منشآت الإرهابيين وتحرير الرهائن في ختام التدريب المصري الأردني

الأسبوع القادم توزيع أول دفعة "تابلت" على طلاب مدن القناة



-جريدة "الوطن":

اجتماع مصري سوداني لبحث تقليل الفاقد في مياه النيل

التحقيقات: قتلى مداهمات العريش ينتمون إلى "ولاية سيناء" الإرهابي

"نتنياهو" يحل "الكنيست" ويتجه لانتخابات مبكرة



- جريدة "الدستور":

المصيلحي: إعادة 450 ألف مستفيد إلى بطاقات التمخوين مجددًا بعد تظلمهم

"الوزراء": دراسة تقليل استيراد السلع غير الضرورية

سلمان: حريص على التكاتف مع مصر وقيادتها.. وأزروها قريبًا



- جريدة "الوفد":

الجيش يؤمن احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

"مجلس الدولة" يرسل مشروع قانون ندب القضاة إلى الوزراء

