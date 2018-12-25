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في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:59 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الثلاثاء، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.

وجاءت مانشيتات الصحف على النحو التالي:

- جريدة "الأخبار":
الرئيس يحتفل بذوي الإعاقة ويمنح الأبطال وسام الرياضة.. السيسي: نعتز بدوركم شركاء في نهضة الوطن.
مداهمة منشآت الإرهابيين وتحرير الرهائن في ختام التدريب المصري الأردني
الأسبوع القادم توزيع أول دفعة "تابلت" على طلاب مدن القناة

-جريدة "الوطن":
اجتماع مصري سوداني لبحث تقليل الفاقد في مياه النيل
التحقيقات: قتلى مداهمات العريش ينتمون إلى "ولاية سيناء" الإرهابي
"نتنياهو" يحل "الكنيست" ويتجه لانتخابات مبكرة

- جريدة "الدستور":
المصيلحي: إعادة 450 ألف مستفيد إلى بطاقات التمخوين مجددًا بعد تظلمهم
"الوزراء": دراسة تقليل استيراد السلع غير الضرورية
سلمان: حريص على التكاتف مع مصر وقيادتها.. وأزروها قريبًا

- جريدة "الوفد":
الجيش يؤمن احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد
"مجلس الدولة" يرسل مشروع قانون ندب القضاة إلى الوزراء

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