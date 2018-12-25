ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في ذكرى ميلاد سامي سرحان.. كيف كانت علاقته بشقيقه شكري (نوستالجيا)

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
قسم الفن
تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان سامي سرحان، الشقيق الاصغر للفنانين صلاح سرحان وشكري سرحان، حيث ولد في مثل هذا اليوم الموافق 25 ديسمبر، من عام 1930، بمحافظة الشرقية.

وقد لاحظ عليه شقيقاهه الاكبر "صلاح" و"شكري" موهبته التمثيلية، ما جعلهما يتبنيان موهبته ويضعونها علي الطريق السليم، ويقوم شقيقه "شكري" بالاشتراك معه في عمل فني مشترك وهو "الحقيبة السوداء" عام 1963، ما يؤكد أن علاقتهما كانت جيدة خلافا لما أشيع عن غيرة الشقيق الأصغر من نجومية شقيقه الأكبر.

في عام 2004 وبعد انتهاء تصوير فيلم "فول الصين العظيم" ابتعد عن الاضواء نهائيا حتى أعلن في يوم 16 من فبراير من عام 2005 وفاته عن عمر ناهز 74 عاما.

ترشيحاتنا

ترامب يفسد فرحة طفل بعيد الميلاد.. فيديو

إحالة 5 أطباء بالمنوفية للمحاكمة.. أهملوا في عملهم ما تسبب في وفاة مريضة

الحبيب علي الجفري يضع روشتة للتخلص من الإحساس بالظلم.. فيديو

اليوم.. مواجهة قوية لسلة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط

خالد بيومي يسخر من جدول مباريات الدوري الممتاز.. وميدو يرد

المرور: إغلاق طريق الكريمات بسبب الشبورة المائية

شاهد.. لحظة مقتل حاكمة ولاية مكسيكية في تحطم طائرة هليكوبتر

غادة والي تشيد بأداء مذيعي ذوي القدرات الخاصة.. فيديو

ربع مليون مشاهدة لأغنية كوبرا لـ بشرى الموجهة لـ محمد رمضان.. فيديو

الأرصاد تحذر: عدم استقرار بالأحول الجوية بدءا من الغد.. فيديو

الإمارات تحسم الجدل حول ادعاء هروب الشيخة لطيفة آل مكتوم ..صور

النيابة الإدارية تؤيد عقوبة فصل موظف بماسبيرو أهان الرئيس على فيس بوك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير إسبانيا سبل تعزيز التعاون المشترك.. صور

متحف النسيج المصري.. حكاية مكان جمع بين 3 وظائف وضم مقتنيات نادرة (نوستالجيا)

هيفاء وهبي بإطلالات مثيرة بآخر حفلاتها.. صور

أنيقة من يومها.. 10 صور تكشف شياكة رجاء الجداوي في عز شبابها

رئيس أكبر وحدة محلية بالمنوفية نموذج لإرادة التحدى والعطاء بلا حدود

فيديو

بث مباشر.. قداس عيد الميلاد بكنيسة القديس نيقولاس
والي: لا بد من العمل على قضية ذوي الإعاقة بشكل يومي
سفير طاجيكستان: برج سكني في دوشنبه بمشاركة مستثمرين مصريين.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
غادة والي تعلن طباعة اللائحة التنفيذية لذوي الإعاقة بطريقة برايل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟