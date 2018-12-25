في ذكرى ميلاد سامي سرحان.. كيف كانت علاقته بشقيقه شكري (نوستالجيا)

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان سامي سرحان، الشقيق الاصغر للفنانين صلاح سرحان وشكري سرحان، حيث ولد في مثل هذا اليوم الموافق 25 ديسمبر، من عام 1930، بمحافظة الشرقية.



وقد لاحظ عليه شقيقاهه الاكبر "صلاح" و"شكري" موهبته التمثيلية، ما جعلهما يتبنيان موهبته ويضعونها علي الطريق السليم، ويقوم شقيقه "شكري" بالاشتراك معه في عمل فني مشترك وهو "الحقيبة السوداء" عام 1963، ما يؤكد أن علاقتهما كانت جيدة خلافا لما أشيع عن غيرة الشقيق الأصغر من نجومية شقيقه الأكبر.



في عام 2004 وبعد انتهاء تصوير فيلم "فول الصين العظيم" ابتعد عن الاضواء نهائيا حتى أعلن في يوم 16 من فبراير من عام 2005 وفاته عن عمر ناهز 74 عاما.