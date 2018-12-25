خلال لقائه منظمة Meet The Government.. وزير الاتصالات: مصر في مقدمة الدول في توفير الكوادر البشرية.. 80 مليار جنيه حجم مشاركة القطاع في الناتج القومي المحلي.. وجار إنشاء 8 مجمعات للإبداع في الجامعات

وزير الاتصالات:

مصر الأولى عالميا في توفير الكوادر البشرية المدربة

80 مليار جنيه حجم مشاركة قطاع الاتصالات في الناتج القومي المحلي خلال 2017 /2018

القطاع حقق معدلات نمو 16% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

دعا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى ضرورة العمل على تنمية مهارات الشباب والكوادر البشرية المصرية في جميع تخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا في لقائه مع أعضاء منظمة اتصال Meet The Government أن الدولة المصرية قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتعويم كانت تأتي في المركز الثالث بعد الهند والفلبين في توفير الكوادر المدربة والمتخصصة، إلا أنه بعد التعويم كان لا بد أن نجني ثمار هذا الإصلاح، حيث أصبحت مصر في مقدمة هذه الدول لأنها أصبحت الأقل تكلفة، ورغم ذلك هناك ندرة في توافر الكوادر البشرية بسبب هجرة العقول البشرية إلى الخارج والتي تعد بمثابة القوة الناعمة لمصر.وطالب طلعت اليوم، الثلاثاء، بتعويض هذا الفاقد من خلال تدريب أكبر عدد ممكن من الكوادر البشرية في تخصصات مختلفة، مشيرًا إلى أن حجم مشاركة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي المحلي خلال العام المالي 2017 /2018 تقدر بـ 80 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه عن العام المالي 2016 /2017، وبالتالي فقد بلغت نسبة النمو 12% خلال العام المالي المنصرم، مؤكدا أن القطاع حقق معدلات نمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو-سبتمبر) بلغت 16% وهي نسبة غير مسبوقة في قطاع الاتصالات.وقال إن نسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي للدولة بلغ 3.2%، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بـ6% في ساحل العاج و7% في كوريا وماليزيا، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل حاليًّا على تطوير منصة رقمية لتدريب الشباب في 9 مجالات رئيسية، منها سلسلة الكتل، وعلوم الأمن السيبراني، واختبار التطبيقات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".وأوضح طلعت أن "الاتصالات" تقوم أيضًا بإنشاء 8 مجمعات للإبداع في الجامعات المصرية بمدن الدلتا والصعيد، مبينًا أن المنصة متاحة لجميع الشباب في الدول العربية بالمجان.وأكد أن من بين أهداف المجمعات الإبداعية هي بناء علاقات التعاون بين مجتمع الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمع الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت فعليًّا مراحل التصميم الهندسي وسيتم البدء في التنفيذ خلال العام المقبل، كما أن العمل في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة سيبدأ بإتاحة مراكز للتدريب والبحث والتطوير، يليها توطين شركات محلية وعالمية بها.وعلى صعيد آخر، أوضح طلعت، في كلمته أمام أعضاء منظمة اتصال Meet The Government أن وزارة الاتصالات أسست أكاديمية لمساعدة ذوي القدرات الخاصة وتدريب أولياء الأمور، كما تسعى لإقامة مركز لتطوير تكنولوجيات مساعدة لتمكين ذوي الإعاقة، ولدى الوزارة خطة لتحويل المناطق التكنولوجية الأربع المنتشرة في برج العرب وأسيوط وبني سويف والسادات إلى محافل لتفاعل الشباب بها من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية.وكشف النقاب عن اتجاه الوزارة إلى رقمنة التراث الثقافي المصري، فيما تتجه أيضا لتمكين وزارات وهيئات الدولة من التحول الرقمي، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع ربط أكثر من 60 قاعدة بيانات ببعضها البعض؛ بهدف تدشين هوية رقمية لكل مواطن مصري.من جانبه، قال الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة منظمة اتصال: "إن هذا النشاط يأتي في إطار الدور الذي تلعبه "اتصال" تجاه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد حلول سريعة للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع المصري، ويأتي ذلك للتعرف على السياسات والخطط المستقبلية للحكومة"، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعد الأول لوزير الاتصالات مع منظمات المجتمع المدني والشركات الأعضاء فيها بعد تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا.