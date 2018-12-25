المصري يواصل تدريباته ببوركينا فاسو قبل عودته لبورسعيد فجر الأربعاء

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري اليوم، الثلاثاء، على ملعب "ساليتاس بالعاصمة البوركينابية" واجادوجو مرانًا لاستغلال فترة بقائه في بوركينا فاسو لحين العودة إلى بورسعيد.



وتضمن التدريب عددا من الوحدات الفنية والبدنية، وذلك تحت قيادة الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، فيما خاض حراس المرمى مرانهم تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى كمال، وأدى عمرو موسى قائد الفريق مرانًا منفردًا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.



ومن المقرر أن يستمر المصري في أداء تدريباته بالعاصمة وأجادوجو لحين التوجه للقاهرة، ومن المنتظر أن تصل البعثة إلى القاهرة في الساعات الأولى من فجر غد، الأربعاء.

