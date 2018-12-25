ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المصري يواصل تدريباته ببوركينا فاسو قبل عودته لبورسعيد فجر الأربعاء

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:13 ص
صدى البلد
محمد الغزاوى - نور عادل
واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري اليوم، الثلاثاء، على ملعب "ساليتاس بالعاصمة البوركينابية" واجادوجو مرانًا لاستغلال فترة بقائه في بوركينا فاسو لحين العودة إلى بورسعيد.

وتضمن التدريب عددا من الوحدات الفنية والبدنية، وذلك تحت قيادة الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، فيما خاض حراس المرمى مرانهم تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى كمال، وأدى عمرو موسى قائد الفريق مرانًا منفردًا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ومن المقرر أن يستمر المصري في أداء تدريباته بالعاصمة وأجادوجو لحين التوجه للقاهرة، ومن المنتظر أن تصل البعثة إلى القاهرة في الساعات الأولى من فجر غد، الأربعاء.
المصري يواصل تدريباته ببوركينا فاسو قبل عودته لبورسعيد فجر الأربعاء
المصري يواصل تدريباته ببوركينا فاسو قبل عودته لبورسعيد فجر الأربعاء
المصري يواصل تدريباته ببوركينا فاسو قبل عودته لبورسعيد فجر الأربعاء
المصري يواصل تدريباته ببوركينا فاسو قبل عودته لبورسعيد فجر الأربعاء
المصري يواصل تدريباته ببوركينا فاسو قبل عودته لبورسعيد فجر الأربعاء
المصري يواصل تدريباته ببوركينا فاسو قبل عودته لبورسعيد فجر الأربعاء
المصري يواصل تدريباته ببوركينا فاسو قبل عودته لبورسعيد فجر الأربعاء

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة مقتل حاكمة ولاية مكسيكية في تحطم طائرة هليكوبتر

الأهلي يهنئ زيزو بعيد ميلاده الـ 66

رجاء الجداوي بعد إشادة السيسي بشياكتها: محتاجة أوي أسمع الكلام ده

غدا.. أمطار على الوجه البحري والقاهرة يصاحبها نشاط للرياح

سفير طاجيكستان: برج سكني في دوشنبه بمشاركة مستثمرين مصريين.. فيديو

العثور على جثة طفل حديث الولادة في القمامة بأسيوط.. صور

التصريح بدفن جثتي فكهاني وموظف بعد مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار

وزير الخارجية التركي: سنعبر إلى شرق الفرات في أسرع وقت ممكن

جريمة بدم بارد.. سائق يدخن سيجارته بعد إلقائه زوجته من الدور الرابع.. المتهم: غسلت عاري بإيدي.. والأهالى ترد: أم ملك كانت تصوم يومين فى الأسبوع.. وصديقتها: المتهم يتعاطى مخدرات ..فيديو وصور

مشروب سحري لنسف الكرش قبل بداية العام الجديد

الحبيب علي الجفري يضع روشتة للتخلص من الإحساس بالظلم.. فيديو

فى ذكرى ميلاده.. صلاح جاهين صاحب الليلة الكبيرة جمع بين أحمد زكي وسعاد حسني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير إسبانيا سبل تعزيز التعاون المشترك.. صور

متحف النسيج المصري.. حكاية مكان جمع بين 3 وظائف وضم مقتنيات نادرة (نوستالجيا)

هيفاء وهبي بإطلالات مثيرة بآخر حفلاتها.. صور

أنيقة من يومها.. 10 صور تكشف شياكة رجاء الجداوي في عز شبابها

رئيس أكبر وحدة محلية بالمنوفية نموذج لإرادة التحدى والعطاء بلا حدود

فيديو

بث مباشر.. قداس عيد الميلاد بكنيسة القديس نيقولاس
والي: لا بد من العمل على قضية ذوي الإعاقة بشكل يومي
سفير طاجيكستان: برج سكني في دوشنبه بمشاركة مستثمرين مصريين.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
غادة والي تعلن طباعة اللائحة التنفيذية لذوي الإعاقة بطريقة برايل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟