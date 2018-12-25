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الحركة الوطنية بالسويس يهنئ الأقباط بعيد الميلاد

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
أسامة علي
توجه وفد من حزب الحركة الوطنية المصرية بالسويس برئاسة أحمد عادل كمالي أمين عام المحافظة إلى كنيسة الفرنسيسكان لمشاركة الإخوة المسيحيين فرحة عيد الميلاد المجيد، وقدم الوفد التهاني للقس ولأعضاء هيئة الكنيسة وللإخوة المسيحيين.

وأشار الأمين العام للمحافظة إلى أن كل عيد في مصر مهما اختلفت الديانة هو عيد لكل المصريين وأننا دائمًا مسلم ومسيحي يد واحدة وأن استقرار مصر وتحقيق الرخاء لا يأتي إلا بالعمل والتعاون والروح الطيبة، كما تم التقاط بعض الصور التذكارية لهذه المناسبة.

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