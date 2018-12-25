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فن

الحفرة يتصدر نسب المشاهدة في تركيا

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:50 م
مسلسل الحفرة
مسلسل الحفرة
قسم الفن
تصدر مسلسل الحفرة نسب الأعمال الأعلى مشاهدة في الدراما التركية مساء أمس الاثنين.

حل في المركز الثاني مسلسل "العهد"، أما مسلسل "التفاح الممنوع" فاحتل المركز الرابع، كما تراجع برنامج "صوت تركيا" إلى المركز السادس، في حين تذيل القائمة مسلسل "سمك إيجة".

من المعروف أن الدراما التركية تخضع لنسب مشاهدة يومية يتحدد على إثرها فرص استمرار أو إيقاف عرض أي مسلسل درامي جديد.

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