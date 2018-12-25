مشروب سحري لنسف الكرش قبل بداية العام الجديد

تشعرين بالضجر من زيادة وزنك وتريدين نسف الكرش للحصول على قوام مثالى بداية من العام الجديد إليك مشروب لذيذ لإزالة دهون الكرش وتقليل حجم خصرك خلال فترة قصيرة من الوقت بمكونات طبيعية متوفرة من مطبخك يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.



كل ما تحتاجين إليه:

ملعقة من الشاي الأخضر

ملعقة من القرفة

نصف ملعقة من الجنزبيل

ملعقة من المريمارية



طريقة تطبيق الوصفة:

-فى وعاء على النار أضيفى المكونات وأتركيها لتغلى لدقائق ثم قومى بتصفيتها وتناولي كوب منها على الريق لمدة 30 يوم وستدهشين بالنتيجة.

