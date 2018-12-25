محمود عبد العاطي: الدول العربية قادرة على إنشاء مجلة علمية تحظى باحترام العالم

أكد الدكتور محمود عبد العاطي مدير مشروع مُعامل التأثير العربي ونائب رئيس أكاديمية العلوم الأفريقية ورئيس قسم الرياضيات بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن هيئة scopes هي المسيطر على نشر الأبحاث العلمية عالميا.



وأوضح محمود على هامش المؤتمر الدولي الاول للتعليم الرقمي في الوطن العربي بعنوان "تحديات الحاضر ورؤى المستقبل" أنه من الشروط الأساسية لانطلاق مجلة دولية هي أن يكون للمجلة موقع إلكتروني وأن تكون الأبحاث العلمية بها موزعة جغرافيا مع ضرورة الاهتمام باللغة الصحيحة، ومن ثم يقوم مشروع معامل التأثير بتقييمها والنظر فيها لتقديمها لهيئة scopes لنشر الأبحاث العلمية عالميا.



وأضاف محمود أن المؤسسات الدولية تري أننا سوق فقط وغير قادر على إنتاج مجلة علمية عالمية خاصة بنا، مؤكدا قدرة الدول العربية على إنشاء مجلة علمية تدفع لها الدول الأجنبية لنشر ابحاثها.



جدير بالذكر أن الدكتور محمود عبد العاطي، هو في الأصل رئيس قسم الرياضيات بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، شرع في تأسيس مُعامل التأثير العربي وهو مشروعه الأكبر لتقييم الأبحاث العلمية المنشورة باللغة العربية، كي تظل منهلًا زاخرًا للباحثين، ومرجعًا حاضرًا للطلاب.



ويهدف معامل التأثير العربي، إلى تقييم وتصنيف المجلات العربية المتخصصة في جميع مجالات المعرفة البشرية، بهدف رصد النشاط العلمي العربي في أبرز قنواته للاتصال بين الباحثين وبعضهم البعض علاوة على تقييم أداء الباحثين والجامعات والمؤسسات البحثية والتخصصات الموضوعية وللأداء العلمي في المجتمعات العلمية على العموم.



ويعد معامل التأثير مقياسًا لأهمية المجلات العلمية المحكَّمة ضمن مجال تخصُّصها البحثي، ويعكس معامل التأثير مدى إشارة الأبحاث الجديدة إلى الأبحاث التي نُشرت سابقًا في تلك المجلة والاستشهاد بها وبذلك تعد المجلة التي تحظى بمعامل التأثير المرتفع أكثر أهمية وأكثر اعتمادًا عليها في المجتمع العلمي المتخصص، أكثر من غيرها.