ننشر السيرة الذاتية لرئيس جهاز مرفق الكهرباء

أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارا بندب الدكتور محمد موسى عمران لرئاسة جهاز مرفق الكهرباء مؤقتا خلفا للدكتور وحيد حامد بعد بلوغه سن المعاش.



والدكتور محمد موسى عمران له خبرة تزيد على 25 عامًا في قطاع الكهرباء والطاقة المصري، وشغل طوال حياته المهنية العديد من المناصب العليا في قطاع الكهرباء.



وشغل عمران منصب وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات والتعاون الدولي، كما ترأس مجلس إدارة هيئة كهربة الريف، بالإضافة إلى رئاسة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة منذ 30/12/2012 وحتى الانتهاء من إجراءات التعيين لهذا المنصب في 9/4/2013، وكذا خلال الفترة من 6/12/2016 وحتى 3/8/2017.



كما شغل منصب وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير ومدير عام المكتب الفني ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بوزارة الكهرباء والطاقة.



وانضم إلى عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات والهيئات، حيث يشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشغل سابقًا عضوية مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية ومجلس إدارة هيئة المواد النووية، وكذلك عضوية مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والعديد من اللجان الفنية المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الإشراف على مشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة الكهربائية المنزلية من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.



ومثّل "عمران" مصر فى العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى رئاسة بعض المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية الخاصة بالطاقة.



وحصل الدكتور موسى عمران على درجة الدكتوراه في مجال البيئة في عام 2014، بالإضافة إلى حصوله على ماجستير في الإدارة وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.