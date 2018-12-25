نجم الإسماعيلي يحتفل بعيد ميلاده عقب تأهل الفريق لدور المجموعات.. فيديو

حرص باهر المحمدي، نجم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي والمنتخب المصري، على مشاركة جماهيره بفيديو له أثناء احتفاله بعيد ميلاده معربًا عن سعادته باحتفال أصدقائه به.



ونشر المحمدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو له أثناء احتفال أصدقائه به وعلق قائلا: "عيد ميلادي".



وغادرت اليوم الثلاثاء بعثة فريق الإسماعيلي، الأراضي الكاميرونية بعد مواجهة القطن يوم السبت الماضي، على استاد الجيش بالعاصمة "ياوندي" في إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق الكاميروني بهدفين مقابل هدف وحيد، ورغم تلك الخسارة حصد الدراويش بطاقة التأهل لدور المجموعات نظرًا للفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2 / 0 في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإسماعيلية.