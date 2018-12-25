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تعليم

مدير تعليم مطروح يحيل 9 معلمين للتحقيق لتقصيرهم في أداء العمل

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:21 ص
مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح يحيل تسع معلمين للتحقيق للتقصير
ايمن محمود
أحال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح 9 معلمين بمدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية للتحقيق للتقصير في أداء العمل والانضباط الوظيفي والانصراف مبكرا قبل انتهاء اليوم الدراسي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لمدير تعليم مطروح لمتابعة انتظام العمل بالمدارس، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضح مدير تعليم مطروح أنه مستمر في جولاته الميدانية بجميع الإدارات التعليمية، مؤكدا أن أي تقصير او اهمال خلال أعمال الامتحانات سيواجه بعقوبات مشددة وفق القواعد والقوانين المنظمة لذلك.
مدير تعليم مطروح يحيل 9 معلمين للتحقيق لتقصيرهم في أداء العمل
مدير تعليم مطروح يحيل 9 معلمين للتحقيق لتقصيرهم في أداء العمل
مدير تعليم مطروح يحيل 9 معلمين للتحقيق لتقصيرهم في أداء العمل

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